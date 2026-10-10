La presidencia del Consejo de la UE pone sobre la mesa un recorte del 8% en el próximo presupuesto europeo

Archivo - Bandera de la UE - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea ha presentado este sábado una nueva propuesta para el presupuesto comunitario de 2028-2034 que contempla una reducción de unos 141.000 millones de euros respecto al proyecto inicial de la Comisión Europea, lo que supone un recorte cercano al 8% y sitúa el volumen total de las cuentas en 1,62 billones de euros.

El nuevo documento de negociación rebaja así la propuesta de Bruselas, que ascendía a 1,76 billones de euros a precios constantes de 2025 (1,98 billones a precios corrientes) y plantea un ajuste que afecta especialmente a las partidas destinadas a competitividad y seguridad, en un intento de acercar posiciones entre los Veintisiete sobre el tamaño del próximo marco financiero plurianual.

La propuesta, que todavía debe negociarse entre los Estados miembro, llega en vísperas del Consejo Europeo de la próxima semana, en el que los líderes volverán a abordar las cuentas comunitarias para los próximos siete años, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo antes de que termine 2026.

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