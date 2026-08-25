Puente tira de hemeroteca y recuerda las críticas del CEO de Ryanair por los retrasos de Boeing

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha vuelto a contestar con tono irónico a la aerolínea Ryanair a través de las redes sociales, apoyándose en las manifestaciones públicas del propio consejero delegado de la compañía, Michael O'Leary, sobre los cuellos de botella y los retrasos en las entregas del modelo Boeing 737 MAX.

"No sé chicos. Yo me he fiado de lo que dice vuestro CEO. Quizá debía haber buscado una fuente más fiable", ha aseverado Puente en su cuenta oficial de X (antigua Twitter).

El titular de Transportes ha reaccionado así después de que la firma de bajo coste calificara de "falsas" sus declaraciones previas, en las que el ministro atribuía, en una entrevista con Europa Press, la cancelación de vuelos en la red de aeropuertos regionales españoles a la escasez global de aeronaves del fabricante estadounidense y a decisiones de optimización financiera de la empresa, y no a las tarifas aplicadas por Aena.

Para respaldar su tesis, el ministro ha hecho referencia a informaciones de la prensa económica internacional y especializada -entre ellas reportajes en Quartz y Tourinews- que detallan los continuos reproches emitidos por la cúpula de Ryanair a Boeing.

En dichos artículos, O'Leary cargaba duramente contra el constructor norteamericano por los fallos en los controles de calidad en las cadenas de montaje de Seattle y admitía el impacto directo de los retrasos del 737 MAX en la planificación operativa de la aerolínea.

Con esta réplica, Transportes busca desmontar el relato de la firma irlandesa, que justifica el recorte de cerca de tres millones de plazas en los recintos regionales para los ejercicios 2025 y 2026 por una presunta falta de competitividad de Aena.

Desde el Departamento que dirige Puente se insiste en que las tasas aeroportuarias españolas continúan entre las más bajas de Europa y enmarcan la postura de Ryanair en una maniobra corporativa para presionar al Ejecutivo y rebajar sus costes de explotación en recintos secundarios.