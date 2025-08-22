La red inmobiliaria Century 21 España aumenta un 15% su facturación hasta junio, hasta los 14 millones

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Century 21 España, compañía dedicada a la intermediación inmobiliaria, registró una facturación de 14 millones de euros en los seis primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior.

La actividad se vio impulsada por el aumento del 25% en las operaciones de compraventa, que llegaron a las 2.737 transacciones, con un precio medio un 29% superior, hasta los 183.940 euros, según ha informado la compañía en un comunicado.

El volumen de ventas aumentó también un 14%, hasta los casi 600 millones de euros en valor inmobiliario, mientras que en el segmento de alquiler se registraron 309 operaciones, un 17% más que en el primer semestre de 2024.

"Este repunte en el formato habitacional de arrendamiento refleja un cambio de tendencia y pone de manifiesto la capacidad de Century 21 España para captar nuevas oportunidades en un segmento marcado por la desaceleración de la oferta y el aumento de precios", explica la compañía.

La estrategia de Century 21 España se ha centrado en ajustar su cartera inmobiliaria al poder adquisitivo real de los compradores, priorizando viviendas accesibles que permitan mantener la capacidad de compra en un entorno económico estable.

"Estos resultados reflejan la capacidad de la red Century 21 España para anticipar las necesidades de los clientes y responder con soluciones ajustadas a la realidad del mercado. Nuestro compromiso se centra en facilitar y democratizar el acceso a la vivienda en un contexto de cambios estructurales manteniendo, al mismo tiempo, una propuesta de valor que combine cercanía, transparencia y profesionalización en cada operación", ha señalado su consejero delegado, Ricardo Sousa.