Reino Unido invierte 750 millones en modernizar sus Eurofighter a través de contratos a BAE Systems y Leonardo

Archivo - HANDOUT - 24 February 2022, United Kingdom, London: A handout picture issued by the UK Ministry of Defence shows a RAF Eurofighter Typhoon jet preparing to take off from the Royal Air Force Coningsby as UK forces are deployed in eastern Europe t - Sac Maryanne Williams Raf/UK Min / DPA - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha adjudicado esta semana dos contratos por un valor conjunto de 658 millones de libras (unos 755 millones de euros) para modernizar su flota de cazas Eurofighter Typhoon, unas licitaciones que han sido asignadas a BAE Systems, Leonardo, Parker Meggitt y QinetiQ.

Por un lado, el Gobierno británico le ha adjudicado a BAE Systems, Leonardo y Parker Meggitt un contrato de 453,5 millones de libras (521 millones de euros al cambio actual) para producir e integrar nuevos radares avanzados 'ECRS Mk2' en los cazas Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea británica.

"El contrato es la continuación de un exitoso programa de desarrollo y pruebas, posible gracias a una inversión a largo plazo del Reino Unido, y marca un importante paso adelante en la capacidad del Typhoon de Fuerza Aérea Real (RAF)", ha detallado BAE Systems en un comunicado.

El radar 'ECRS Mk2' mejorará la capacidad de combate electrónica de los Eurofighter británicos y les permitirá detectar, identificar y rastrear múltiples objetivos tanto en el aire como en la tierra.

"El programa Typhoon es un pilar fundamental de la defensa y seguridad nacional del Reino Unido. Operando en el corazón de las operaciones de la OTAN, los aviones Typhoon proporcionan vigilancia aérea en el flanco oriental de Europa. La inversión continua en la capacidad del Typhoon es crucial y garantiza que podamos maximizar la inversión del Reino Unido en este avión y acelerar las tecnologías de combate aéreo cruciales para las capacidades de defensa", ha añadido BAE Systems.

En este contexto, el director de Operaciones de BAE Systems, Richard Hamilton, ha resaltado que la mejora de las capacidades de los Eurofighter Typhoon del Reino Unido se vuelve cada vez más necesaria debido al aumento de las amenazas de los drones rusos, que "siguen atacando Ucrania y violando el espacio aéreo de la OTAN", ha remarcado.

El otro contrato que ha adjudicado esta semana el Ministerio de Defensa británico asciende a 205 millones de libras (unos 236 millones de euros) y ha sido adjudicado a QinetiQ para el soporte de ingeniería en tareas de actualización del sistema de armas de la flota de Eurofighter del país.

Con estos dos contratos se asegurarán unos 1.500 puestos de empleo en todo el Reino Unido, ha detallado el Ministerio de Defensa británico.

"El programa Typhoon genera importantes beneficios económicos y es ampliamente considerado como uno de los programas de exportación de defensa más exitosos del Reino Unido, contribuyendo con 1.400 millones de libras (casi 1.610 millones de euros) en exportaciones anualmente. Hasta la fecha, las ventas de exportación ya han aportado más de 30 mil millones de libras (cai 34.500 millones de euros) de valor a la economía del Reino Unido, más del doble que los 12.000 millones de libras (unos 13.800 millones de euros) invertidos", ha detallado BAE Systems.

Cabe recordar que el Reino Unido se ha comprometido a realizar el mayor aumento sostenido de su gasto en Defensa desde el final de la Guerra Fría, con el objetivo de alcanzar el 2,6% del PIB a partir de 2027.