Sàmper ante los empresarios: "Lo de dibujar el mundo privado como un mundo malo se ha acabado"

Participa en un homenaje póstumo al economista y exconseller Vicenç Oller

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha apostado por la colaboración público-privada y ha defendido ante los empresarios que "lo de dibujar el mundo privado como un mundo malo se ha acabado".

Lo ha dicho este jueves en el Palau Macaya de Barcelona en un acto de homenaje póstumo al economista Vicenç Oller, organizado por Intermèdia con la colaboración de la Fundación La Caixa, donde también ha participado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; entre los asistentes se encontraban el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias.

Además, han intervenido el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola; el asesor a la presidencia de la Fundación La Caixa, Jaume Lanaspa; el presidente ejecutivo de Intermèdia, Toni Rodríguez, el economista Andreu Morillas y el profesor Jordi Gual.

Sàmper ha criticado que Cataluña ha vivido durante los últimos años con un exceso de garantías y ha pedido "paciencia" a los empresarios para que la Generalitat pueda implementar todos los cambios que se ha propuesto, como la desburocratización de la administración.

Ha asegurado que la Generalitat conoce los problemas que tiene Cataluña en cuanto al crecimiento de su economía: "Sabemos que tenemos que hacer pasos muy importantes para mejorar".

"No se puede dar la vuelta a un transatlántico ni en 10 días ni en 10 meses", y ha asegurado que el Govern trabaja para mejorar la rapidez de la administración, así como por implementar infraestructuras hídricas para hacer frente a la sequía.

"LARGA VIDA A SU MEMORIA"

Lanaspa (Fundación La Caixa), que ha abierto la jornada, ha recordado como conoció a Vicenç Oller y ha destacado que fue "una persona culta, sencilla y con una notable delicadeza", además de un buen jefe.

Rodríguez (Intermèdia) ha repasado la trayectoria de Oller, quién fue conseller de Industria durante cuatro años en el mandato presidido por Jordi Pujol y presidió el Cercle d'Economia de 1979 a 1980 y de 1987 a 1989, y ha asegurado que su carrera y vida fueron un éxito: "Larga vida a su memoria".

MESA REDONDA

En una mesa redonda sobre la reindustrialización, moderada por el economista Andreu Morillas, el profesor y expresidente de CaixaBank Jordi Gual ha analizado que la economía catalana "está en declive" en relación con las del entorno por culpa de un retraso en la productividad, y ha lamentado que se han hecho políticas económicas equivocadas durante 20 años, en sus palabras.

"No es ser derrotista, no es ser pesimista, en esta vida, si no sabes donde estás, no sabes a donde vas", y ha abogado por evitar las políticas verticales dedicadas a ciertos sectores y apostar por las políticas horizontales.

Guardiola (Cercle d'Economia) ha apuntado que el PIB per cápita español está por debajo de la media europea, y ha valorado que la innovación también debe estar vinculada a las empresas y no solo a la investigación.

Asimismo, el presidente del Cercle d'Economia ha querido recordar el "gran legado" que dejó Oller en la entidad durante sus mandatos, ya que empezó a integrar a las empresas colaboradoras.

Sánchez Llibre ha explicado que Oller defendía que Foment del Treball estuviera también formado por grandes economistas y expertos para generar estudios y conocimiento para poder dialogar con los sindicatos y el resto de agentes.

Sobre la reindustrialización, se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que el sector industrial crezca en Cataluña en los próximos años y ha reseñado los informes de los ex primer ministro Enrico Letta y Mario Draghi como el "camino a seguir" para recuperar la productividad perdida en los últimos 20 años.