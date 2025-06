El sector del porcino factura 25.000 millones en 2024, un 8,6% más, y se eleva su consumo en los hogares

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La producción de carne y productos elaborados de porcino se recupera en 2024 tras crecer casi un 1% en volumen, hasta superar las 4,92 millones de toneladas, y facturar 25.000 millones de euros, lo que supone un 8,6% más, según los datos ofrecidos por Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc).

El director adjunto y de internacional de Interporc, Daniel de Miguel, ha reconocido que el 2024 ha sido un año de "resistencia, resiliencia, adaptación y de avance" en un contexto que "no ha sido fácil" con un "convulso" año que estuvo marcado por la inflación y la inestabilidad geopolítica.

"Se ha mantenido la producción, mantenemos las exportaciones en niveles altos, mejoramos el perfil de las exportaciones y lo más importante es que se ha aumentado el consumo interno", ha asegurado durante la presentación de los datos del pasado ejercicio.

El sector del porcino cuenta con 30,8 millones de animales, un 2% más, un censo que se reparten entre Aragón, Cataluña, Castilla y León y Andalucía, mientras que el número de granjas, según los datos del Ministerio de Agricultura, es de 67.500 granjas, de las cuales 45.000 son explotaciones comerciales activas, y en cuanto a industrias, hay contabilizadas 2.450 activas en todo el país y la mayoría, al igual que las granjas ubicadas en el entorno rural.

De esta forma, el sector del porcino, el tercer mayor productor mundial y primero de la Unión Europea, cerró 2024 con más de 415.000 empleos, lo que le sitúa como un "pilar fundamental de la ganadería española", ya que representa el 44% de la producción final ganadera, el 16% de la producción final agraria y cerca del 9,5% del PIB industrial.

LAS EXPORTACIONES SE REDUCEN

Respecto a las exportaciones del sector porcino, el director internacional de Interporc, Daniel de Miguel, ha explicado que España es líder a nivel mundial gracias al "valor añadido" y a la diversificación.

De esta forma, en total, se vendió a mercados internacionales un total de 2,72 millones de toneladas de carne y productos porcinos, por un valor de 8.784 millones de euros, lo que supone una caída del 2,5%. Así, el saldo comercial exterior se sitúa en 8.100 millones de euros, lo que supone un 3,6 menos frente a los 8.409,7 millones de 2023.

De Miguel ha destacado la importancia de mejorar las exportaciones en valor añadido, con nuevos cortes y, sobre todo, incrementando las exportaciones de productos emblemáticos españoles como son el jamón, el chorizo, el lomo, etc.

"Es el mayor del sector agroalimentario y el segundo sector con mayor superávit comercial de la economía española, solamente está por encima el automóvil y no nos queda mucho para llegar al automóvil", ha asegurado, recordando que los productos del porcino nacionales se encuentran en 130 mercados exteriores.

ARANCELES

Respecto al contexto internacional, marcado por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, De Miguel ha recordado que el pasado año se hizo una campaña de promoción de jamón curado en Estados Unidos, que es el producto estrella allí, por lo que están "pendientes" de la decisión final de la Administración de Trump.

"Estamos pendientes de que EEUU tome alguna medida, pero a lo que es el conjunto del sector no sería un efecto muy negativo el que produciría un arancel al producto", ha precisado el director adjunto de Interporc.

Mientras que el sector del porcino está expectante respecto a la investigación 'antidumping' de China. "Se va a cumplir un año y se ha aportado la documentación requerida por las autoridades chinas, pero aún no se ha dictaminado nada, no se escucha ningún rumor y el proceso está ahí. No sabemos el desenlace, pero somos optimistas", ha asegurado, al tiempo que se ha congratulado de que en el nuevo protocolo con China se haya incluido más productos como el estómago, apreciado en la cultura china, y el codillo.

SE ELEVA EL CONSUMO EN EL HOGAR

Por otro lado, De Miguel ha destacado el "pequeño repunte" en el consumo dentro del hogar, donde creció un 2,8%, mientras que también se elevó el gasto y el consumo, que fue de 20,5 kilos per cápita. "Valoramos con satisfacción este dato porque en un contexto de inflación, los hogares españoles han consumido carne y elaborados de porcino y con más frecuencia", ha indicado.

"Vemos el futuro como adaptación a los nuevos cambios, a las nuevas exigencias legales, diversificación de destinos a la hora de exportar y seguir con la recuperación del consumo interno, para ver si ese repunte se consolida", ha señalado sobre los retos del futuro.

Por su parte, Javier Iglesias, de Worldpanel División (Kantar), ha señalado que cada vez son más los españoles que se animan a consumir carne fresca de cerdo fuera del hogar, de modo que el 57,4% ya lo hace en algún momento y, de forma análoga, han crecido los actos, con un total de 7,4 veces en el año frente a 6,8 de 2023.

De esta forma, los productos de cerdo ya representan en volumen el 20% de todo el consumo de carne fresca fuera del hogar, pero ha precisado que sigue existiendo un margen de crecimiento enorme en el canal del restaurante.

Así, los datos de la consultora resaltan que ha aumentado de forma notable el consumo de lomo embuchado y de jamón curado ibérico, mientras que el chorizo es el único producto que pierde volumen respecto a los datos de 2023.