Seur y DPD Portugal, distinguidas como referencia ibérica en la entrega de paquetes - SEUR

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Seur y DPD Portugal, pertenecientes al Grupo Geopost, han sido distinguidas como referencia ibérica en la entrega de paquetes, ha informado la compañía en un comunicado.

Seur ha conseguido el Premio Cinco Estrellas, otorgado por consumidores a nivel nacional, en la categoría 'Entrega de Paquetes en Red de Proximidad'. Todo ello gracias a las soluciones 'Out of Home' en la que se integra la red 'Pickup' que incluye 10.000 tiendas de conveniencia y taquillas inteligentes (lockers).

Según ha afirmado la empresa, se trata de "un galardón que pone en valor la apuesta de la compañía por ofrecer soluciones flexibles y sostenibles que se adaptan a las necesidades de los clientes".

En España, Seur cuenta con más de 10.000 puntos de recogida y entrega, de los cuales 2.000 son taquillas inteligentes. Además, la red de Geopost supera los 150.000 puntos en 28 países europeos y "ofrece una cobertura transversal y homogénea en toda Europa".

Además, Seur ha incorporado mejoras en los servicios 'Out of Home', como el sistema QR, que elimina la necesidad de imprimir etiquetas y agiliza el proceso, haciéndolo más sostenible. A ello se suma la opción de pago contra reembolso en puntos de la red 'Pickup', ampliando las posibilidades de envío y recogida para los usuarios.

DOS GALARDONES PARA DPD PORTUGAL

Por su lado, DPD Portugal ha sido distinguida con dos galardones. Al igual que Seur, DPD Portugal ha obtenido el Premio Cinco Estrellas, en la categoría 'Entrega de Paquetes en Red de Proximidad' por su red de recogidas Out of Home; y el Premio Elección del Consumidor, en la categoría de 'Entrega de Paquetes'.

"La consecución de estos premios refleja el elevado nivel de satisfacción de los consumidores con el trabajo de las marcas Geopost, reconociendo la calidad del servicio, la proximidad al cliente y la consistencia de la experiencia a lo largo de toda la cadena de entrega", ha afirmado la empresa.

Según ha añadido, en "un sector cada vez más exigente y competitivo, estas distinciones refuerzan la confianza de los consumidores en dos marcas que han apostado de forma continua por la innovación, la sostenibilidad y la mejora de la experiencia del cliente".

"Este reconocimiento confirma que vamos por el camino correcto: acercar las entregas a las personas con soluciones sencillas, flexibles y responsables. La red 'Pickup' nos permite ofrecer más opciones con mayor control para el cliente. Nuestro compromiso es claro: una experiencia de entrega basada en la excelencia, ya sea a domicilio o fuera de casa, que se adapte al ritmo de la vida de nuestros usuarios. Todo ello enmarcado en la estrategia global de Geopost, que impulsa la innovación y la sostenibilidad en la última milla en toda Europa", ha afirmado el CEO de Seur, David Sastre.

La empresa ha afirmado que con estos reconocimientos "Seur y DPD Portugal consolidan un posicionamiento de referencia en el sector de la logística y el transporte urgente poniendo el foco en la creación de soluciones que responden a las necesidades de los consumidores y acompañan la evolución del ecommerce en toda la Península Ibérica".