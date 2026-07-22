Telefónica Alemania confirma la reducción de 1.100 puestos de trabajo y el cierre de 60 tiendas

Archivo - Logo de Telefónica O2. - Karl-Josef Hildenbrand/dpa - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La filial alemana del grupo Telefónica, que opera bajo la marca comercial O2, ha anunciado su plan de reestructuración con el que recortará hasta 1.100 empleos a tiempo completo durante lo que queda de año y ejecutará el cierre de 60 tiendas como resultado de la saturación del mercado de las telecomunicaciones.

La compañía ha consensuado con los sindicatos un programa de bajas voluntarias para la mayoría de los recortes de empleo que tendrán en cuenta factores sociales. La reducción de plantilla afecta al 16,2% de los más de 6.800 profesionales que conforman su personal en el país.

"Queremos consolidar aún más a Telefónica Alemania como el proveedor líder de infraestructura y servicios digitales para personas y empresas en este país. Para ello, estamos reorganizando nuestro equipo y nuestros procesos. Estamos simplificando la organización, consolidando actividades e intensificando el uso de la inteligencia artificial en procesos clave", ha señalado el consejero delegado de Telefónica Alemania, Santiago Argelich Hesse.

Telefónica Alemania ha explicado que el mercado se encuentra "cada vez más saturado" y que debe adaptarse a las "cambiantes" condiciones y las nuevas demandas de los consumidores y la sociedad, "que van más allá de la conectividad". Además, la 'teleco' ha indicado que la reestructuración tiene lugar en un momento marcado por los avances tecnológicos "como la inteligencia artificial y la creciente complejidad interna de la empresa".

"De esta forma, salvaguardamos la competitividad y la viabilidad futura de Telefónica. Queremos ser la mejor puerta de entrada a las tecnologías digitales para ciudadanos, empresas e instituciones", ha añadido el CEO de la compañía.

La medida busca generar oportunidades para la innovación, la inversión y el crecimiento sostenible gracias a una mayor eficiencia y productividad, mientras la 'teleco' muestra su confianza en el potencial de su negocio con la vista puesta en su "sólida" red móvil, las ofertas dirigidas a hogares, los nuevos paquetes O2 Plus, contratos con grandes clientes empresariales y las alianzas recientemente establecidas.

MAYOR OPTIMIZACIÓN HASTA 2028

La compañía ha asegurado que sus planes para "optimizar" su estructura empresarial en función de la demanda se alargarán hasta 2028, agrupando los recursos y adaptando las capacidades a las necesidades futuras en las áreas de atención al cliente y ventas, sin dar más detalles sobre próximas decisiones.

"Actualmente se están elaborando planes detallados para estas áreas. La implementación se llevará a cabo en varias etapas hasta 2028, tan pronto como se tomen las decisiones pertinentes", reza el comunicado.

420 MILLONES EN LA REESTRUCTURACIÓN

Telefónica Alemania ha registrado una provisión de 265 millones de euros para las medidas ya aprobadas que se incluirán en el segundo trimestre de 2026, mientras que aquellas que todavía se encuentran en fase de planificación contarán con una provisión de 155 millones de euros que se reconocerán seguramente en el segundo semestre del año.

Por otro lado, la filial alemana de Telefónica estima que los planes de reestructuración generen unos ahorros anuales de 185 millones de euros a partir de 2028.