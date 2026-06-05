Un total de 63 firmas españolas acuden a la feria de defensa Eurosatory para reforzar su proyección global

Pabellón de España en Eurosatory. - TEDAE

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La feria Eurosatory de París (Francia), uno de los principales encuentros internacionales del sector de la defensa, contará con la participación de 63 empresas españolas, cuyo objetivo será fortalecer su proyección internacional.

Entre las firmas participantes resaltan compañías como Aicox, Aragon Defence Hub, Armmo, Arpa, Arquimea, Asturex o la empresa de los hermanos Javier y Ángel Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Asimismo, también se trasladarán hasta la capital francesa GMV, Oesía, Indra, Instalaza, Navantia, Novaindef, Sapa o Satec. Igualmente, Urovesa y Teltronic también contarán con un 'stand'.

Este evento, que se celebrará del 15 al 19 de junio, tendrá un Pabellón de España, en el que se situarán las compañías nacionales expositoras y que será coordinado por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE).

Las firmas participantes mostrarán soluciones innovadoras y tecnologías avanzadas aplicadas a los ámbitos de la defensa y la seguridad, destacando la capacidad tecnológica, industrial y de innovación de la industria española.

APUESTA POR LA COOPERACIÓN Y LA INNOVACIÓN

"La participación en Eurosatory pone de manifiesto el compromiso del sector con la cooperación internacional, el impulso de capacidades estratégicas y el refuerzo del papel de España como socio tecnológico e industrial de referencia en los principales programas y proyectos internacionales de defensa y seguridad", ha destacado la asociación que integra a más de 130 compañías.

Entre sus asociados se encuentran tanto grandes empresas tractoras como pequeñas y medianas empresas (pymes) altamente especializadas, todas ellas comprometidas con el desarrollo de innovación, conocimiento y tecnología avanzada.

En este sentido, TEDAE ha subrayado que impulsa la presencia internacional de sus empresas y ejerce como representante e interlocutor del sector ante las administraciones públicas nacionales y europeas, participando en ASD (Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe).

"Con una visión estratégica y una firme apuesta por la cooperación, la innovación y la autonomía tecnológica, TEDAE trabaja para reforzar la competitividad de la industria española y afianzar su papel como socio tecnológico e industrial de referencia en los principales programas internacionales de defensa y seguridad", ha añadido.