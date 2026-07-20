El turismo internacional inyectó 4.689 millones de euros en la economía peruana el año pasado, un 10,1% más

Archivo - Ciudad andina del Machu Picchu (Perú). - Gihan Tubbe - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El turismo internacional inyectó 5.351 millones de dólares (4.689 millones de euros) en la economía peruana el año pasado, un 10,1% más que en 2024, según se desprende de un informe publicado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Del total, los viajes aportaron 3.963 millones de dólares (3.473 millones de euros) y el transporte de pasajeros 1.387 millones de dólares (1.215 millones de euros), un 7,8% y un 17,4% más, respectivamente.

El documento ha constatado, no obstante, el retroceso intertrimestral del 4,5% en el gasto realizado por los visitantes extranjeros entre enero y marzo de 2026. Este se quedó en los 1.335 millones de dólares (1.170 millones de euros).

Dicha dinámica ha supuesto consolidar un cambio de tendencia iniciado en el cuarto trimestre de 2025, cuando se ingresaron 1.398 millones de dólares (1.225 millones de euros), un 2,8% menos que en el tercero.