Visalia eleva sus ingresos un 12% en 2024, hasta los 261 millones

Ethifinance eleva su calificación a 'investment grade', con tendencia 'estable'

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Visalia elevó sus ingresos un 12,1% en 2024, hasta los 261 millones de euros, según se recoge en el informe de calificación crediticia, elaborado por Ethifinance a partir de las cuentas anuales auditadas por EY, mejorando la calificación de solvencia a largo plazo del grupo a 'investment grade' -BBB- con tendencia 'estable'-, informó la empresa.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo de infraestructuras de energía y telecomunicaciones se situó en 24,4 millones de euros, un 9,3% de sus ingresos, al ampliar su presencia en líneas de negocio más rentables, con un resultado antes de intereses e impuestos (EBIT) de 20 millones de euros.

Según la agencia de rating, los márgenes de rentabilidad de Visalia destacaron significativamente por encima de sus principales competidores por contar el grupo "con mayor peso de negocio respaldado por activos estratégicos relevantes y un negocio más diversificado de energía que incluye electricidad, energía solar, gas natural y gasóleo, complementado con negocio de telecomunicaciones como fibra, telefonía móvil, telefonía fija y TV".

El patrimonio neto de la compañía se elevó hasta los 80,4 millones, con un incremento del 333% interanual, destacando el compromiso del accionista principal y con una fuerte mejora en los niveles de capitalización, con un ratio de cobertura de patrimonio neto con respecto a la deuda financiera total del 76,3%, que triplica el 25,8% del ejercicio anterior.

Según la agencia, la política financiera de Visalia se caracteriza "por un nivel de apalancamiento controlado, con ratio de apalancamiento de deuda financiera neta con respecto a Ebitda ajustado de dos veces en promedio interanual".

El consejero delegado de Visalia, Pablo Abejas, destacó que "los buenos resultados de estos últimos tres años avalan "la estrategia de crecimiento en negocios de infraestructuras combinados con un suministro integral y diversificado que permite mantener una rentabilidad estable y superior a la media del sector y que a la vez los clientes reciban su energía y comunicaciones adaptada a sus necesidades y a precios muy competitivos".

En el informe se confirma la estabilidad del Ebitda de Visalia en los últimos tres años, en entorno a los 25 millones de euros, la integración de 1.000 kilómetros de redes e infraestructuras de electricidad y telecomunicaciones de Serosense y la incorporación de las infraestructuras logísticas de gasóleo de Enexia, alcanzando así los nueve gasocentros y una flota de 28 camiones cisterna.

Además, con 300 comunidades solares de generación distribuida o "Barrios Solares", Visalia se convierte en el tercer generador urbano de electricidad renovable, producida y distribuida en las mismas poblaciones donde se produce dicha electricidad, con una cuota nacional del 33%, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que le permite anticipar al próximo año su estrategia de generar el 50% de su Ebitda a partir de negocios respaldados por sus propias infraestructuras.