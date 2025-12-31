Los aeropuertos españoles operan 4.420 vuelos en el último día de 2025, 57 operaciones menos que un año antes

Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar 3.515 vuelos este miércoles, 31 de diciembre y día de Nochevieja, lo que supone 57 movimientos menos que un año antes, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

En total, se prevén 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre el pasado 19 de diciembre y el próximo 7 de enero de 2026, una cifra un 7,8% superior a la de 2024, con un día nacional.

Con respecto a otras fechas señaladas, mañana en Año Nuevo y el día de Reyes contarán con 4.901 (+452) y 4.595 movimientos (-24), respectivamente.

Por aeropuertos, la capital española se encuentra a la cabeza de la lista, con 972 operaciones aéreas programadas para este miércoles, un descenso de cinco vuelos frente al periodo del año pasado.

A continuación, le siguen el aeródromo de Barcelona-El Prat, que operará un total de 741 movimientos previstos hoy, mientras que el aeropuerto de Málaga programará 369 operaciones. Cierran la lista el aeródromo de Gran Canaria y el de Palma de Mallorca, que registrarán un total de 302 y 233 vuelos, respectivamente.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.