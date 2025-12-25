Los aeropuertos españoles operarán 3.515 vuelos en este día de Navidad, la jornada más tranquila de fin de año

Archivo - Varias personas frente a la cola de facturación con motivo de la operación salida en el puente de diciembre, en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, a 5 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar 3.515 vuelos este jueves, 25 de diciembre y día de Navidad, lo que supone un 8,7% más que un año antes, siendo la jornada más tranquila de fin de año, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

En total, se prevén 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre el pasado 19 de diciembre y el próximo 7 de enero de 2026, una cifra un 7,8% superior a la de 2024, con un día nacional.

Con respecto a otras fechas señaladas, en el día de Nochevieja se registrarán 4.420 vuelos (57 menos), mientras que Año Nuevo y el día de Reyes contarán con 4.901 (+452) y 4.595 movimientos (-24), respectivamente.

Por aeropuertos, la capital española se encuentra a la cabeza de la lista, con 878 operaciones aéreas este miércoles, un aumento de 61 vuelos frente al periodo del año pasado.

A continuación, le siguen el aeródromo de Barcelona-El Prat, que operará un total de 646 movimientos previstos hoy, mientras que el aeropuerto de Gran Canaria programará 268 operaciones. Cierran la lista el aeródromo malagueño y el de Palma de Mallorca, que registrarán un total de 216 y 197 vuelos, respectivamente.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.