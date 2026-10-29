El Congreso pone fecha a la comparecencia de Puente por el accidente de Urda: 3 de noviembre

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá el próximo martes, 3 de noviembre, a las 17.00 horas en la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente de Urda (Toledo), que ya ha dejado más de 70 fallecidos.

Puente había solicitado su comparecencia a petición propia por la tragedia ferroviaria, después de que Sumar, Esquerra Republicana (ERC) y Podemos hubieran reclamado la comparecencia del ministro.

Fuentes parlamentarias han confirmado que será el próximo martes cuando Puente acuda a la Diputación, que es el único órgano parlamentario que queda activo en el Congreso tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral.

Además de esa comparecencia en la Diputación Permanente, el ministro ofrecerá este viernes, 30 de octubre, una nueva rueda de prensa para seguir informando con máxima transparencia sobre este accidente ferroviario, el segundo en la alta velocidad española este año después del ocurrido en Adamuz (Córdoba) en enero.