El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez en la Diputación Permanente del Congreso tras la tragedia

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios durante una visita el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha solicitado la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación Permanente del Congreso para informar de las causas del accidente de Urda (Toledo), en la que han pedido la vida al menos 69 personas.

En concreto, el PP pide que Sánchez acuda la Cámara Baja a "informar sobre las causas, consecuencias, actuaciones y responsabilidad del Gobierno en relación con el terrible accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre, en Urda (Toledo), que ha conmocionado a toda España, y que ha provocado hasta la fecha decenas de fallecidos y más de un centenar de heridos", según reza en el escrito que ha registrado.

Por lo pronto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá el próximo martes, 3 de noviembre, a las 17.00 horas en la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre este siniestro ferroviario.

Puente había solicitado su comparecencia a petición propia por la tragedia ferroviaria, después de que Sumar, Esquerra Republicana (ERC) y Podemos hubieran reclamado la comparecencia del titular de Transportes.

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