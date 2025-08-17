El domingo cierra el puente de agosto con más de 7.100 vuelos de programados

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este domingo se operarán 7.102 vuelos en España, 32 menos que un año antes, dando por finalizado un puente de agosto en el que Aena tenía previstos 28.134 vuelos.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas será el que más vuelos registre en la jornada de este domingo, con 1.128 operaciones previstas, tan solo 8 menos que en el domingo equivalente en 2024, que fue 18 de agosto.

En el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat se realizarán 1.071 operaciones aéreas, siendo el segundo día con más vuelos de este puente por detrás del jueves y superando en 42 el número de un año antes.

Palma de Mallorca, tercer aeropuerto por volumen de vuelos, tiene previstas 1.035 operaciones, 23 más, que un año antes, mientras que Málaga-Costa del Sol verá 596 vuelos entre aterrizajes y despegues, seis menos.

El quinto aeropuerto con más operaciones de este domingo es Ibiza, donde se esperan 412 vuelos, 39 menos que en el domingo 18 de agosto de 2024.