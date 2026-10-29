Renfe mantiene su plan alternativo de transporte desde Madrid a Ciudad Real y Puertollano

Archivo - Tren Avant de Renfe - RENFE - Archivo
MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
Renfe continuará prestando este jueves el plan alternativo de transporte que activó ayer para viajar desde Madrid a Ciudad Real y Puertollano, y viceversa, con motivo del cierre de la línea de alta velocidad entre la capital y Andalucía tras el accidente de Urda (Toledo).
Los trenes salen desde la estación de Cercanías de Atocha, discurriendo por la línea convencional y, en la mayoría de los casos, resulta preciso hacer transbordo en Ciudad Real para llegar a Puertollano.
El tiempo de viaje de Madrid a Ciudad Real es de 2 horas y 30 minutos hasta esa ciudad y Renfe insta a los viajeros a usar estos servicios si el viaje es imprescindible.
Los trenes a Ciudad Real salen a las 8.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.30, 18.00, 20.00 y 22.30 horas, y desde esa ciudad a Madrid salen a las 5.10, 7.00, 8.30, 10.15, 12.15, 15.45, 18.30 y 20.30 horas. El detalle de los horarios están disponibles en su página web.