Renfe mantiene este viernes servicios especiales para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano

Archivo - Varias personas en una estación de tren. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe mantendrá este viernes los servicios especiales de transporte para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano por la línea convencional, con motivo de la interrupción de la línea de alta velocidad por el accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Entre Madrid y Ciudad Real, los trenes circularán por vía convencional y efectuarán sus salidas y llegadas en Madrid-Atocha Cercanías. El tiempo de viaje previsto en este tramo es de aproximadamente dos horas y media.

En concreto, entre Madrid y Ciudad Real se han programado ocho salidas desde Madrid-Atocha Cercanías, a las 8.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.30, 18.00, 20.00 y 22.30 horas. En sentido contrario, habrá salidas desde Ciudad Real hacia Madrid a las 5.15, 7.15, 9.00, 11.00, 13.30, 15.00, 17.00, 19.30 y 21.00 horas.

Por otro lado, las salidas desde Ciudad Real hacia Puertollano están previstas a las 7.15, 8.45, 11.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.35 y 23.00 horas. En sentido contrario, los servicios partirán de Puertollano a las 4.45, 6.45, 8.15, 10.00, 12.00, 15.30, 18.15 y 20.15 horas.

Con carácter general, los viajeros que realicen el trayecto completo entre Madrid y Puertollano deberán realizar transbordo en Ciudad Real. El tramo Madrid-Ciudad Real se realizará por vía convencional y el trayecto Ciudad Real-Puertollano por alta velocidad, con una duración de unos 15 minutos en este último tramo.

De manera complementaria, Renfe ha programado además dos servicios directos entre Madrid y Puertollano por vía convencional, sin necesidad de transbordo: uno partirá de Puertollano a las 4.45 horas y llegará a Madrid-Atocha Cercanías a las 7.45 horas; el otro saldrá de Madrid-Atocha Cercanías a las 20.00 horas y llegará a Puertollano a las 23.00 horas.

Renfe recomienda a los viajeros consultar previamente las condiciones de su viaje a través de renfe.com, la aplicación de Renfe y las principales estaciones, así como en el teléfono de atención al cliente.