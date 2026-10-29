Rodalies sitúa en el 2% los incumplimientos de servicios mínimos por la huelga hasta las 8.30 horas

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, ha situado en el 2% los incumplimientos de servicios mínimos por la huelga de maquinistas convocada por el sindicato Semaf hasta las 8.30 horas de este jueves.

Ha informado que la la cifra responde a "prácticamente la normalidad" cuanto al cumplimiento de los servicios mínimos, del cual ha expresado que es muy exhaustivo, ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Sobre el accidente ferroviario de este miércoles en Urda (Toledo), Playà enviado su pésame a los familiares de los 68 fallecidos y ha explicado que el comité de empresa ha convocado 5 minutos de silencio por las víctimas.

Respecto a las mejoras necesarias en las infraestructuras, ha defendido que un modelo de gestión de proximidad contribuye a un mejor servicio y que se está haciendo un trabajo "importante" en lo que hace a las inversiones.

Respecto a las limitaciones de velocidad en algunos tramos de Rodalies a causa del estado de las infraestructuras, ha asegurado que para diciembre el "grueso importante" de las limitaciones habrán desaparecido, acorde con la planificación de Adif.