El Sindicato Libre de Transporte desconvoca la huelga de autobuses tras pactar con las patronales del sector

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Libre de Transporte (SLT) y las patronales del sector ANETRA y CONFEBUS han firmado un acuerdo este domingo por lo que se desconvoca la huelga en todo el sector del transporte de viajeros por carretera que estaba prevista para los días 28 y 29 de noviembre, 5 y 9 de diciembre y a partir del 23 de diciembre con duración indefinida.

Según el comunicado conjunto consultado por Europa Press, con la firma del acuerdo las patronales del sector aceptan solicitar la jubilación anticipada con coeficientes reductores según determina el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social.

De esta manera, SLT, junto con el resto de los sindicatos más representativos del sector y las asociaciones empresariales, formarán parte de la mesa tripartita junto con la Administración para determinar las condiciones en que se regulará la jubilación anticipada.

La petición se realizará una vez sea aprobado el Real Decreto por el que se determine el procedimiento a seguir que está previsto se realice en el mes de febrero del próximo año.

Por su parte, SLT y Anetra, han firmado un anexo a este acuerdo de medidas a tomar de forma complementaria para facilitar el acceso a la profesión mediante formación reglada, en la que se incluya el CAP y el carné de autobús.

Al no ser consideraba una formación reglada --la requerida para ser conductor de autobús--, esta no es reconocida como una formación profesional. Esto lleva aparejado que no está reconocida la categoría profesional de conductor de autobús y, por lo tanto, tampoco tiene reconocidas ningún tipo de enfermedades profesionales.

El comunicado explica que, de conseguirse la formación reglada para ser conductor de autobús, se conseguiría a su vez el reconocimiento de las enfermedades profesionales para este colectivo, como ya lo están en el resto de los países europeos.

Además, los sindicatos piden que se reconozca esta profesión como de difícil acceso de cara a la obtención de permisos de trabajo para trabajadores extranjeros. Estos acuerdos deberán ser aprobados y ratificados en el SIMA dando la posibilidad al resto de organizaciones sindicales y empresariales de sumarse al mismo.

Precisamente, este domingo el sindicato UGT y la patronal Confebus han llegado a un acuerdo para dejar sin efecto la convocatoria de huelga en el sector del transporte de viajeros por carretera prevista para los citados días, pero CCOO se ha desmarcado del acuerdo.