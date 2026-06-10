Volotea pone fin desde este miércoles al recargo por el encarecimiento del precio del combustible

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MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Volotea ha puesto fin al recargo por el aumento del precio del combustible para las nuevas reservas a partir de este miércoles, 10 de junio, tras casi tres meses en vigor desde su implementación el 16 de marzo, motivado por el impacto del conflicto militar en Oriente Próximo.

En el comunicado de ayer martes, la aerolínea destacó que desde el inicio de esta iniciativa temporal, bautizada como 'Fair Travel Promise', el 97% de los clientes ha optado por confirmar su viaje y seguir adelante con sus planes.

En palabras del director general de Volotea, David González, la medida nació de una idea "muy sencilla": "garantizar que nuestros clientes pagaran un precio justo por el combustible, ni un euro más, al tiempo que manteníamos las tarifas lo más accesibles posible".

También señaaló que la compañía aérea seguirá absorbiendo los incrementos del precio del combustible y ofreciendo flexibilidad "ilimitada" en todos los billetes, "sin coste adicional".

El recargo tomaba como referencia los precios de mercado del combustible, procedentes de fuentes públicas, siete días antes de la salida y, si es necesario, ajusta el precio de los billetes. En caso de que los precios disminuyesen por debajo de esta referencia, la compañía reembolsaba a los clientes la diferencia hasta ese mismo importe.

De cara a estos meses de verano, al igual que las demás aerolíneas españolas, Volotea ha reiterado que no está prevista ninguna cancelación e interrupción de sus vuelos durante la temporada estival.

Mientras que en Italia, esta medida es objeto de investigación, ya que la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCM) ha abierto recientemente un procedimiento por presuntas prácticas comerciales desleales, también ha contado con la oposición de Facua-Consumidores en Acción y de Asufin en España, que la han calificado con los términos de "cláusula abusiva y contraria" o "ilegal".