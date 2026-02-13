Vox vuelve a llevar al Congreso la reprobación y cese de Óscar Puente por los accidentes de Adamuz y Gelida

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una nueva propuesta en el Congreso para pedir la reprobación y el "cese inmediato" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por considerar que es el responsable político de la situación actual del sistema ferroviario, que en opinión del partido ha derivado en la muerte de 47 personas en los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

La formación ha plasmado esta petición en una moción consecuencia de una interpelación urgente al ministro en la última sesión plenaria del Congreso, donde Puente fue reprobado a instancias del PP con el apoyo de Vox y UPN y la abstención de Esquerra Republicana, Junts, Coalición Canaria y Podemos.

Con la reprobación de este jueves, Puente ya acumula un total de siete reprobaciones en el Parlamento, siete en el Congreso y otras cuatro en el Senado.

"INCAPACIDAD" DEL MINISTRO

Vox, además de reprobar al ministro por los accidentes ferroviarios, también insta al Gobierno en su propuesta, recogida por Europa Press, a cesarlo de "inmediato" por su "incapacidad" para garantizar la seguridad de la infraestructura, su "inacción" ante deficiencias previamente advertidas y el "grave deterioro" de la confianza de los usuarios en un servicio público esencial como es el tren.

Además de esta propuesta, los de Santiago Abascal también piden un sistema de alertas acumulativas en la red ferroviaria para activar automáticamente protocolos reforzados de supervisión y actuación; revisar los criterios de inversión en mantenimiento ferroviario y encargar una auditoría integral del estado de la red ferroviaria.