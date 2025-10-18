GIRONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 60 equipos veterinarios siguen vacunando este sábado al ganado de las explotaciones de Girona, tanto en el radio de protección de Castelló d'Empúries como en el de Cassà de la Selva, contra la dermatosis nodular contagiosa (DNC), informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en un comunicado.

Según la Conselleria, el criterio de vacunación de los científicos es vacunar primero en función de la distancia al foco y por categoría, con el objetivo de contener la expansión de la DNC, mientras que no se aplica ningún criterio según la medida de la explotación.

Las vacas reproductoras se vacunan primero --seguidas de los terneros de engorde-- porque tienen un gran valor económico, son patrimonio genético y la base de la producción, y alertan de que si se pierden las vacas reproductoras, "costará mucho más recuperar el sector".

El objetivo es vacunar con "la máxima celeridad", priorizando acabar de vacunar a las reses del primer radio de protección en Castelló d'Empúries.

Además, la secretaria general de la Conselleria mantiene reuniones con los equipos territoriales y la Direcció General de Ramaderia en Girona, para continuar coordinando la contención de la enfermedad.