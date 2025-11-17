Agro.- Abierta la primera convocatoria para acceder a tierras agrarias en desuso en Catalunya

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha abierto la primera convocatoria pública para facilitar el acceso a tierras agrarias en desuso, con el objetivo de recuperar su actividad productiva y favorecer la incorporación de nuevos profesionales al campo.

Estas tierras son parcelas inscritas en el 'Registro de parcelas agrícolas y ganaderas en desuso' y podrán ser arrendadas por personas o entidades interesadas en desarrollar una actividad agraria, informa la Conselleria este lunes en un comunicado.

Esta iniciativa ofrece el acceso a 43 parcelas: 9 en Barcelona, 7 en Girona, 18 en Lleuda y 9 en Tarragona, que se adjudicarán en función de la puntuación según los criterios de la convocatoria.

Para promover la recuperación de la actividad agraria de tierras abandonadas se prevé realizar, como mínimo, una convocatoria anual de acceso a estas tierras, como prevé la Ley de los espacios agrarios.

En esta primera convocatoria se incluyen tanto parcelas cedidas voluntariamente como parcelas del patrimonio de la Generalitat, mientras que en futuras ediciones se incorporarán también las parcelas declaradas oficialmente en desuso.

El Registro permite que los titulares de parcelas en desuso promuevan su arrendamiento a través de convocatorias públicas, y las tierras se identifican y evalúan técnicamente para garantizar su idoneidad.

MUJERES Y JÓVENES

La convocatoria prioriza la incorporación de mujeres y jóvenes para fomentar el relevo generacional y evitar la despoblación rural.

Está destinada a titulares de explotaciones agrarias prioritarias (EAP), agricultores profesionales (AP), personas físicas que quieran iniciarse en la actividad agraria, entidades que trabajen con personas con discapacidad o riesgo de exclusión social y personas físicas o jurídicas cultivadoras directas.

Las solicitudes se podrán presentar a través de la web del departamento durante dos meses, y la resolución se publicará en un máximo de seis meses.

PÉRDIDA DE SUELO AGRARIO

Catalunya tiene una superficie de 3,2 millones de hectáreas, de las que el 21,6% son cultivos, el 7% son pastos y el 64% es superficie forestal, y en los últimos 20 años se han dejado de cultivar 98.500 hectáreas, lo que supone una reducción del 10,6% del total de tierras de cultivo, mientras que la superficie forestal ha aumentado en 144.000 hectáreas.

Por eso, con esta primera convocatoria, la Conselleria "reafirma su compromiso con la recuperación del suelo agrario y con el apoyo al sector primario", con el objetivo de que ninguna tierra quede desaprovechada.