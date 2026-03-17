Agro.- Ada Parellada reivindica en un libro la filosofía del menú del mediodía

La cocinera catalana Ada Parellada y el editor Joan Rimbau. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cocinera catalana Ada Parellada recoge en su nuevo libro 'Els plats del dia' (Editorial Penguin Random House) los diferentes platos que han conformado el menú de mediodía del restaurante Semproniana durante más de 30 años, como una reivindicación de la filosofía de estos menús.

Lo ha explicado la propia Parellada este martes durante la presentación del libro en Barcelona, en el mismo restaurante, junto al editor Joan Rimbau, que ha descrito la obra como un "inventario de todo el trabajo que se ha hecho en esta casa".

Un libro que Parellada ha explicado es como una "necrología", ante la desaparición de los menús del día, especialmente en las áreas metropolitanas y centros de las ciudades, donde la evolución en los hábitos de consumo conduce a casas con cocinas más pequeñas y áreas de platos preparados cada vez grandes en los supermercados.

"Es un cambio de paradigma y ya está. Pero yo me resisto, continuaré haciendo el menú del día, porque para mi es casi una militancia. Me da una enorme satisfacción poder continuar con esta oferta gastronómica porque me parece un compromiso con el barrio", ha defendido Parellada.

MÁS QUE UN RECETARIO

'Plats del dia. El menú de Semproniana i altres anades d'olla' hace un recorrido por recetas de entrantes, principales y postres que en algún momento se han servido en el restaurante, entremezclados con una serie de anécdotas que Parellada explica como "idas de olla" para complementar la lectura e ir más allá de ser un libro de recetas.

Así, el menú diario que la cocinera catalana busca llevar al lector se caracteriza por ser variado, ágil, real y económico, con el objetivo de ayudar a resolver la ecuación tan compleja qué es comer diariamente, "que no es otra cosa que lo que hacemos cada día en casa", ha recordado.

AUTONOMÍA

Ante esta situación, Parellada he defendido la búsqueda de la autonomía a la hora de hacer platos sencillos y ágiles, y reintroducir la cocina en el día a día, una que se adapte al ritmo actual y no que lo pare, "como ha pasado toda la vida".

No abandonar la cocina y mantener las mesas, ha recordado la cocinera catalana, porque "la industria alimentaria está esperando que no sepamos hacer ni una salsa de tomate nunca más".