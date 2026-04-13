Regadío Xerta-Sènia - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, mediante Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU, ha adjudicado a la empresa Comsa SAU las obras de una nueva zona del proyecto constructivo del regadío Xerta-Sénia (Tarragona).

Concretamente, las obras de la zona 2 de la fase 1, por un presupuesto de 18.495.165,58 euros, informa la Conselleria este lunes en un comunicado.

Está previsto que en las próximas semanas se firme el contrato y puedan empezar los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 18 meses y corresponden a una actuación largamente reclamada por los agricultores de la zona.

TRES FASES

En septiembre de 2024, la Conselleria aprobó el proyecto del regadío por un importe total de 29.020.362,31 euros, y comprende los municipios de la Galera, Mas de Barberans, Roquetes y Santa Bárbara (Tarragona).

Está estructurado en tres fases: la priemra incluye las actuaciones a realizar en el Canal Xerta-Sénia para permitir abastecer las zonas 2 y 3, así como las balsas, la estación de bombeo y las tuberías de impulsión que forman parte de la red primaria, así como las bombas necesarias para poner en riego la zona 2.

La fase 2 comprende la red de distribución de la zona 3, las bombas necesarias para poner en riego esta zona y el primer módulo del parque fotovoltaico, y la fase 3 incluye el segundo módulo del parque fotovoltaico.

El regadío permitirá un uso más eficiente del agua y garantizar una regularidad de las producciones de los principales cultivos de la zona (olivos, cítricos y almendros) como respuesta al cambio climático, que está provocando una mayor variabilidad en el régimen de lluvias.