Agents Rurals amplía la búsqueda de jabalíes más allá de la "zona cero" afectada por la PPA

Efectivos de la UME en la zona en cuarentena por la Peste Porcina Africana en Torrefarrussa, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo de Agents Rurals ha pasado de fase en la búsqueda de jabalíes que puedan haber muerto por la peste porcina africana (PPA), dejando atrás la "zona cero", conocida como 'zona tampón' según el protocolo que establece un radio de seis kilómetros a la redonda, para así pasar a la 'zona de vigilancia', más amplia que la anterior.

Así lo ha explicado en declaraciones en TV3 recogidas por Europa Press el jefe del área de grupos especiales del cuerpo, el inspector Lluís Navarro, que ha indicado que en este radio más amplio se está realizando la misma tarea que en la primera zona, donde los efectivos a pie y las unidades caninas están peinando la zona para tratar de encontrar posibles cadáveres de estos animales.

No obstante, a diferencia de la 'zona tampón', no se están instalando barreras físicas para impedir la entrada o salida de ejemplares, ni tampoco se está aplicando el producto químico que evita que los jabalíes traspasen la zona delimitada.

Navarro también ha explicado que están a la espera del dictamen de la Unión Europea (UE) que les autorice a iniciar la captura de los jabalíes con trampas que, según él, ya tienen preparadas: "Estas que colocamos nos permiten capturar en grupo, no individualmente. Las tenemos que ir preparando para que los jabalíes se acostumbren a ellas", ha dicho.

Por otro lado, el responsable del cuerpo ha indicado que este miércoles se han incorporado cinco binomios caninos de la Guardia Civil, con previsión de que este jueves lleguen otros cinco del cuerpo de Agentes Rurales de la Comunidad de Madrid.

"El dispositivo se prevé largo. Mientras no tengamos una noticia contraria continuaremos, pasando a la 'zona de vigilancia' y priorizando aquellas zonas en las que podemos encontrar cadáveres", ha concluido.