Agro.- La agricultura catalana puede mejorar la salud del suelo y reducir emisiones, según IRTA

Archivo - La agricultura catalana puede mejorar la salud del suelo y reducir emisiones, según IRTA - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aplicación combinada de prácticas regenerativas y de agricultura del carbono puede producir "numerosos beneficios productivos, económicos y ambientales", según los resultados de los proyectos AgriRegenCat y AgriCarboniCat, impulsados por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA).

Los dos trabajos han sido financiados íntegramente con 2,6 millones de euros del Fondo Climático, gestionado por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

Ambos consideran que la agricultura catalana puede mejorar la salud del suelo y reducir emisiones después de trabajos aplicados en cultivos extensivos, arroz, huertos, viña y manzanos, así como del análisis de los microorganismos que viven en el suelo y de una evaluación económica.

Determinan que las prácticas regenerativas y de agricultura del carbono pueden incrementar la fertilidad y actividad biológica del suelo, mejorar la retención de agua y resiliencia frente a sequías, reducir fertilizantes químicos y pesticidas o minimizar emisiones de CO2 asociadas a la gestión agraria, entre otros beneficios.

En estos proyectos han trabajado el IRTA, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf) y la Universitat de Lleida (UdL) en fincas experimentales de cereales, arroz, manzanos, viña y huerta catalanes y en fincas demostrativas donde se prevé transferir los conocimientos a los agricultores.