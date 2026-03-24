Archivo - Imagen de un campo de cultivo - GENERALITAT DE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Patronal y sindicatos han alcanzado un preacuerdo para renovar el convenio colectivo del sector Agropecuario de Catalunya, que incluye un aumento salarial acumulado del 22,62% entre 2021 y 2025, informa UGT de Catalunya en un comunicado este martes.

El aumento salarial tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de cada año e incluye una subida del 1,58% en 2021, del 3,63% en 2022, del 8% en 2023, del 5% en 2024 y del 4,41% en 2025.

Los trabajadores del sector recibirán el pago de los retrasos generados durante el periodo de forma fraccionada en mayo, julio y octubre de este año.

Además, el salario base del sector sin incluir complementos no podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y no se podrá aplicar la compensación ni absorción del SMI con complementos personales o de convenio.

Las partes han acordado continuar las negociaciones para desarrollar el convenio correspondiente a los años 2026 y siguientes.