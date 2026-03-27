Agro.- El área metropolitana de Barcelona ha perdido el 70% de suelo agrícola en las últimas décadas

Archivo - Foto áerea del área metropolitana de Barcelona - AMB - Archivo

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha perdido el 70% de su superficie agrícola en las últimas décadas, una situación "crítica" que deja la superficie destinada a cultivos en apenas un 8,5% del territorio total, lo que equivale a solo 16 m2 por habitante.

Así lo advierte un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), que urge a un cambio en las políticas de planificación para proteger la agricultura periurbana, informa la universidad en un comunicado este viernes.

El trabajo, en el que ha participado el investigador Johannes Langemeyer, señala que este retroceso se debe a "la expansión urbana, la especulación inmobiliaria y la baja rentabilidad del sector".

Según el estudio, el mayor periodo de pérdida de tierras se produjo antes de la crisis de 2008, coincidiendo con el auge del ladrillo.

Aunque el ritmo de transformación se ha estabilizado en la última década, los investigadores alertan de que la tendencia no se ha revertido.

RIESGO PARA LA RESILIENCIA URBANA

Los expertos del ICTA-UAB subrayan que la agricultura de proximidad es clave para la resiliencia de las ciudades ante escenarios de crisis económicas o conflictos bélicos.

"Históricamente, la desvinculación de la producción agrícola del entorno de las ciudades es un fenómeno relativamente nuevo y excepcional. En momentos de crisis, por ejemplo, económicas o en caso de guerras, esta desvinculación aumenta el riesgo alimentario en las ciudades", advierte Langemeyer.

El informe destaca que estas áreas no solo producen alimentos, sino que reducen emisiones de transporte, regulan el clima y mantienen la biodiversidad, aunque el sector se enfrenta actualmente a la fragmentación de parcelas, la pérdida de infraestructuras de riego y dificultades en el acceso al agua.

TENSIONES EN EL TERRITORIO

El análisis también pone de relieve el conflicto entre la actividad agraria y las políticas de conservación.

En zonas elevadas como la Serra de Collserola, la Serralada Marina o la Serra de l'Ordal, el abandono agrícola ha dado paso a una expansión forestal que dificulta recuperar los cultivos, mientras que en las zonas llanas como el Delta del Llobregat, la urbanización y medidas de protección ambiental "generan conflictos con el sector agrícola".

Pese al escenario negativo, los investigadores sostienen que "aún existen oportunidades para frenar e incluso revertir esta tendencia", señalando ejemplos como el modelo del Parc Agrari del Baix Llobregat como un ejemplo de protección activa del suelo frente a la presión metropolitana.