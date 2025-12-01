Agro.- Asaja pide que granjas en el radio de vigilancia de la PPA retomen "movimientos normales"

Granja de cerdos en Ivars d'Urgell, a 30 de noviembre de 2025, en Ivars d'Urgell, Lleida, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) - Asaja ha solicitado a la administración que las granjas en el radio de vigilancia por la peste porcina africana (PPA) puedan retomar "movimientos normales" para su funcionamiento, como el vaciado de los depósitos de excrementos.

"Una granja tiene unas necesidades mínima que no podemos desatender, siempre bajo una serie de estrictas medidas sanitarias", ha recordado Asaja en un comunicado este lunes.

Después de que se detectara el foco del brote de PPA en el área de Collserola (Barcelona), Asaja ha explicado que las granjas de un radio de 20 kilómetros han quedado inmovilizadas y "sin poder hacer nada".

En el marco de esta alerta, el Govern, a través de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca, solicitó el domingo la asistencia de la Unidad Militar de Emergencias (UNE), que a ha desplegado su unidad de control cinegético en la zona para ayudar a controlar el brote.

La enfermedad, por el momento, está afectando a los animales salvajes, mientras que en las granjas "se han hecho controles analíticos, y no les sucede nada", ha dicho Asaja.