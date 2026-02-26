Agro.- Asoprovac Catalunya sitúa en 4 millones las pérdidas por la DNC

Granja vacía por la DNC - ASOPROVAC

GIRONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asoprovac Catalunya ha situado en 4 millones de euros las pérdidas provocadas por las restricciones a causa del brote de Dermatosis Nodular Contagiosa en Girona, informa en un comunicado este jueves.

La entidad ha recordado que este jueves se han levantado las restricciones que quedaban, y que las restricciones han provocado que no se hayan ocupado más de 30.000 plazas de ganado.

El presidente de la entidad, Oriol Canal, ha subrayado que los ganaderos "han sufrido un cierre de circuitos comerciales, pérdida de clientes y proveedores, y han tenido que mantener costes fijos sin ingresos".

Por ello, ha pedido ayudas económicas "específicas y suficientes para poder garantizar la supervivencia de un sector estratégico para el territorio".

El ente ha añadido que el cierre forzado de las granjas ubicadas en 165 municipios ha provocado que hayan dejado de facturar 160 millones en valor de canal.