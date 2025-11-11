Agro.- Una campaña de la Generalitat recupera 20 toneladas de alimentos y ofrece 5.000 comidas

Archivo - Voluntarios de la campaña de la Generalitat - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de la campaña 'Aprofitem els aliments', impulsada por la Generalitat, ha recuperado un "récord" de 20 toneladas de alimentos y ha ofrecido 5.221 comidas gracias a la colaboración de unos 4.500 ciudadanos.

Para poder llegar a estas cifras, la campaña se ha servido de tres actividades: 'Àpats Gastrorecup', la quinta 'Marató #JoEspigolo' y el 'Gran Dinar d'Aprofitament' de Vic (Barcelona), según ha informado la Generalitat este martes en un comunicado.

En términos ambientales, la campaña ha permitido ahorrar 39.868 kilos de dióxido de carbono (CO2), de 1.492.516 litros de agua y de 47.879 euros ahorrados.

Se ha llevado a cabo durante todo el mes de octubre y ha contado con la participación de un gran número de restaurantes, entidades y empresas agroalimentarias, así como con la colaboración de la Fundació Espigoladors, la Fundació Banc dels Aliments de Catalunya y la Plataforma Aprofitem els Aliments.

El proyecto también ha incluido actividades de divulgación y formación para promover hábitos de consumo que reduzcan el desperdicio alimentario.