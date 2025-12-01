Agro.- Caprabo colabora con Assís para la alimentación e higiene de personas sin hogar

Archivo - Caprabo apoya a la Fundación Josep Carreras en su programa para personas con leucemia. - DAVID AIROB - Archivo

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los supermercados de Caprabo han puesto en marcha, durante el mes de diciembre, la recogida de microdonativos a través de su iniciativa céntimos solidarios, para dar apoyo a la asociación Assís en su programa de ayuda para personas sin hogar, informan ambas entidades en un comunicado este lunes.

Los clientes de Caprabo pueden realizar estos microdonativos de manera voluntaria y confidencial en el momento del pago de su compra con tarjeta o móvil, y también de manera online a través del portal web de la compañía.

De esta forma, pueden contribuir al proyecto de Assís, que trabaja para que ninguna persona en circunstancias de vulnerabilidad atendidas en su centro tenga que renunciar a un plato de comida o a un espacio donde poder cuidarse y mantener su higiene personal.

Según ha explicado la asociación, el contexto socioeconómico actual ha aumentado el número de personas que necesitan ayuda y ha el tipo de perfiles en situación de sinhogarismo, por lo que alerta de que cada vez atienden a perfiles más jóvenes, familias enteras y personas con empleo, pero en situación de vulnerabilidad.

En su Centro Abierto, Assís prepara aproximadamente 150 desayunos diarios y refuerzan los lotes semanales con proteína fresca --pollo, carne o pescado-- para garantizar una dieta más completa, y ofrece servicios esenciales como ropero y duchas, pensados para cubrir necesidades básicas y crear espacios de acogida y cuidado personal.

Asimismo, trabaja para facilitar el acompañamiento social, el acceso a vivienda y la atención sanitaria para estas personas, y promueve actividades formativas y de inserción social y laboral.