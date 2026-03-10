Agro.- Caprabo prevé un aumento del 15% en las ventas de calçot de proximidad en esta temporada

Momento de la jornada - CAPRABO

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Caprabo prevé un incremento del 15% en las ventas de calçot de proximidad en esta temporada, que se alargará hasta abril, informa en un comunicado este martes.

Las previsiones se han dado a conocer en el marco de la Jornada Gastronómica Caprabo de Productos de Proximidad del Calçot de Valls con sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP) celebrada este martes con la Federació Catalana DOP-IGP en el espacio Chef Caprabo de L'Illa Diagonal.

Esta jornada se enmarca en el Programa de Proximidad por Comarcas de Caprabo, que tiene como objetivo poner en valor los productos cercanos, de calidad y de temporada.

El presidente de la Federació Catalana DOP-IGP, Josep Pere Colat, ha explicado que la colaboración con Caprabo para dar a conocer las cualidades gastronómicas del producto "suma esfuerzos al impulso del sector agroalimentario".

El representante del Área de Proximidad de Caprabo, Manuel Blanco, ha señalado que la temporada de calçot "está resultando muy positiva" y que la calidad del producto es buena y la demanda está respondiendo.