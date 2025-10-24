Agro.- Caprabo reivindica sus medidas de ahorro para familias numerosas en el XI Congreso Fanoc

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha reivindicado su compromiso con las familias numerosas a través de los mecanismos de ahorro que pone a su disposición en el marco del XI Congreso de Familias Numerosas de Catalunya, que tiene lugar este sábado en Barcelona, informa en un comunicado este viernes.

Organizado por la Asociación de Familias Numerosas de Catalunya (Fanoc) y bajo el lema "Las familias numerosas, una inversión de futuro", el encuentro pone en valor la "aportación social y económica" de las familias numerosas y da voz a sus necesidades específicas en un contexto de cambio demográfico.

Durante el congreso, se desarrollarán ponencias, coloquios y actividades para menores, con el objetivo de fomentar un espacio de encuentro, diálogo y apoyo entre familias, instituciones y entidades.

Según Fanoc, en Catalunya hay más de 160.000 familias con tres o más hijos y, en este contexto, desde hace dos décadas, Caprabo colabora con la asociación para ofrecer soluciones de ahorro adaptadas a las familias numerosas a través de programas de fidelización y ventajas exclusivas.

Entre estas iniciativas de Caprabo destaca el programa 'Más familia, más ahorro', que permite a las familias numerosas ahorrar un 5% mensual en sus compras, o el Programa de Ayuda a las Familias Bienvenido Bebé, que incluye una canastilla con productos para el recién nacido en el momento de su nacimiento.