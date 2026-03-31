Agro.- Catalunya abona 2 millones en ayudas para mejorar el acceso a zonas y explotaciones rurales

Imagen de un camino de acceso. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha abonado 2.017.783,90 euros en ayudas correspondientes al ejercicio 2025 para la mejora de las infraestructuras de acceso a núcleos rurales habitados, servicios básicos y explotaciones agrarias, informa el Govern de la Generalitat este martes en un comunicado.

En conjunto, las 132 actuaciones subvencionadas a lo largo del año suman un importe total de 7.672.105,69 euros en ayudas, lo que representa un presupuesto de inversión de 9.659.825,86 euros, y han permitido mejorar 312,6 kilómetros de caminos en diferentes municipios.

Entre 2023 y 2025, periodo que contempla la orden que regula estas ayudas, se han certificado un total de 390 actuaciones, con un importe de inversión de 28.529.075,40 euros, que representa 22.948.126,87 euros en ayudas y la mejora de 884,83 kilómetros de caminos mejorados.

Así, las ayudas buscan asegurar la viabilidad de las infraestructuras rurales agrarias mediante la mejora de las vías de comunicación, que presentan un déficit en las infraestructuras especialmente en las áreas de montaña y con baja densidad de población.

Garantizar la accesibilidad a los núcleos de población, favorecer la movilidad en todo el territorio, evitar "tanto como sea posible" la despoblación y asegurar el equilibrio territorial y la cohesión social son algunos de los objetivos destacados por el Departamento en estas actuaciones.