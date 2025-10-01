Agro.- Catalunya acogerá el Global Ecoturism Forum 2025 para abordar los retos del ecoturismo

Catalunya acogerá el Global Ecoturism Forum 2025 para abordar los retos del ecoturismo. - GLOBAL ECOTURISM FORUM

Abordará el cambio climático, inclusión, turismo regenerativo y la tecnología

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Catalunya acogerá el congreso Global Ecoturism Forum 2025 entre los días 22 y 24 de octubre para abordar los retos del ecoturismo, con la presencia de más de 50 expertos de prestigio internacional y unos 300 asistentes, informa la organización en un comunicado este miércoles.

La cita, que se celebrará en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), pondrá el foco en retos para el sector como el cambio climático, la accesibilidad y la inclusión, el turismo regenerativo y la innovación tecnológica.

Este miércoles se ha llevado a cabo la presentación del congreso, que se ha celebrado en el Museu Marítim de Barcelona, con la participación del director general de Políticas Ambientales y Medio Natural, Marc Vilahur, y de la directora general de Turismo, Cristina Lagé.

"Este congreso tiene el doble objetivo de ser un punto de referencia internacional del ecoturismo y de consolidar la visión de la sostenibilidad dentro del sector turístico", ha destacado Vilahur.

Por su parte, Lagé ha alertado de que el turismo "no existirá sin el respeto por la natura", y ha explicado que en este congreso, geógrafos, arquitectos y otros especialistas abordarán, textualmente, cómo hacer industria, empresa y cómo actuar e interactuar con la naturaleza.

EXPERTOS

Entre los ponentes confirmados figuran nombres como la fundadora de Conscious Travel, Anna Pollock; el "pionero del ecoturismo en Europa y Latinoamérica", Arturo Crosby; o el Climate Action Advisor en The Travel Foundation, Jeremy Smith.

A través de conferencias magistrales, debates temáticos y mesas redondas, el foto será un espacio para "compartir conocimiento, establecer alianzas y generar propuestas concretas" para un ecoturismo, textualmente, más regenerativo, inclusivo y universal.