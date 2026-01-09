Agro.- Catalunya confirma la detección de un nuevo caso de gripe aviar en el Urgell (Lleida)

Archivo - Un grupo de gallinas. - FEDERACIÓ AVÍCOLA CATALANA - Archivo

LLEIDA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha informado de la detección de un nuevo caso de gripe aviar en una explotación avícola a 3 kilómetros del foco inicial, dentro del radio de vigilancia a raíz del primer caso confirmado recientemente en la comarca del Urgell (Lleida), informa el Departamento de Agricultura en un comunicado este viernes.

El nuevo foco se ha identificado como resultado de las analíticas preventivas que se están llevando a cabo en todas las explotaciones incluidas en el radio de control del primer caso.

La explotación afectada cuenta con 9.000 animales, que serán sacrificados de forma inmediata, tal como establece el protocolo sanitario vigente, con el objetivo de contener y erradicar el brote.

BIOSEGURIDAD Y NUEVO RADIO

De forma paralela, se activarán todas las medidas de bioseguridad, incluyendo las labores de limpieza y desinfección, así como el refuerzo de los controles sanitarios en la zona.

A raíz de esta nueva detección, la Conselleria ha establecido un nuevo radio de vigilancia de 10 kilómetros alrededor de la explotación afectada, lo que incrementa en 4 el número de municipios afectados (Bellvís, Fuliola, Linyola y Poal) y en 4 las explotaciones incluidas en el área de control.

En cuanto a la salud de las personas, se ha activado la coordinación con el Hospital Universitari Arnau de Vilanova para realizar el seguimiento preventivo de los trabajadores de las explotaciones avícolas incluidas dentro de los radios de vigilancia.

SIN RIESGOS PARA HUMANOS

Hasta ahora, en el mundo sólo se han detectado algunos casos puntuales de gripe en personas con alto contacto directo con los animales, siempre en el ámbito laboral, y sin afectaciones graves.

Por ello, el Govern insiste en que el consumo de carne de aves de corral y de huevos no supone ningún riesgo para la salud de las personas.