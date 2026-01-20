Agro.- Catalunya "flexibilizará" las restricciones en los municipios de entre los 6 y 20 kilómetros del foco de PPA

Archivo - La flexibilización beneficiará a alrededor de 70 municipios. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat "flexibilizará" las restricciones de movilidad que afectan a parte de los municipios en el radio de 20 kilómetros del foco de la peste porcina africana (PPA), una decisión acordada tras la reunión del grupo de trabajo de expertos celebrada el pasado lunes.

Así lo ha explicado el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, durante la Comisión de Agricultura que ha tenido lugar este martes en el Parlament y en la que ha hecho un balance sobre la situación en Catalunya.

"En los próximos días deberemos elaborar una nueva orden para flexibilizar el radio de restricciones entre los 6 y 20 kilómetros", ha explicado Ordeig, en base a las conclusiones de la reunión del comité de expertos sobre la PPA.

A falta de que el Govern amplíe esta información en los próximos días, esta medida beneficiaria a los habitantes de más de 70 municipios que se sitúan en ese radio, mientras que tanto las granjas como el interior del foco de 6 kilómetros mantendrán las restricciones.

Durante la Comisión de Agricultura, Ordeig ha hecho un balance positivo de la evolución del brote, con una intensificación de las capturas de jabalíes y la incorporación de las sociedades de caza para controlar y reducir la población salvaje como algunas de las últimas medidas puestas en marcha por el Govern.