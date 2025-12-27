Agro.- Catalunya formará a profesionales en gestión integral de especies exóticas invasoras

El curso se presentó en la Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners - GENERALITAT DE CATALUNYA

Las consellerias de Territorio y de Agricultura de la Generalitat empezarán el 16 de enero el primer curso para formar a profesionales especializados en el control y gestión de especies exóticas invasoras en Catalunya, informa este sábado el Govern en un comunicado.

La nueva formación se impartirá en la Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners (Girona), para que todo profesional de los sectores implicados pueda actuar "con eficacia y máximas garantías ambientales y de seguridad".

El Govern ha detectado que "no existe" una formación profesional especializada en especies exóticas invasoras que dé salida a futuros profesionales o que permita una nueva especialización de los profesionales actuales que quieran reorientarse en esta dirección.

El primer curso se enmarca en un itinerario formativo más amplio que se desarrollará durante 2026 para técnicos y profesionales con cargos de responsabilidad.

"Más adelante" también se hará una formación específica para operarios y personal de campo, y además los dos departamentos trabajan para impulsar una titulación reglada específica que acredite a nuevos profesionales.

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Una especie exótica invasora entra en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y amenaza a la diversidad biológica nativa, bien afectando directamente a las especies autóctonas (predación, competencia, vector de patógenos, entre otras acciones) o bien transformando los hábitats.

Según Exocat (base de datos de especies exóticas en Catalunya), hay 1.859 taxones exóticos, de los que 205 (11%) tienen un comportamiento invasor que provoca impactos considerables.