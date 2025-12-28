Las ayudas ya están abonadas - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Agricultura de la Generalitat ha pagado 27.950 euros de los 20 expedientes aprobados de la línea de ayudas para conservar recursos genéticos agrícolas dirigidas a agricultores, correspondientes a la convocatoria de 2024 dentro del Plan estratégico de la PAC.

Son ayudas para la identificación, conservación, selección y uso por parte de los agricultores, por "un mantenimiento dinámico de la diversidad" en la explotación de las variedades locales de interés agrícola con riesgo de erosión genética, informa este domingo en un comunicado.

La ayuda máxima por beneficiario ha sido de 2.000 euros, "con una intensidad de la ayuda del 100%", para titulares de explotaciones por varias actuaciones: identificar y conservar variedades locales no inscritas ni en trámite de inscripción en el Catálogo de variedades locales (CVL); conservar en campo variedades locales inscritas o en trámite de inscripción en el CVL; y usar variedades locales.