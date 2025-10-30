Agro.- Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025 dedica noviembre al sector oleícola

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern, en el marco de la designación de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025, ha dedicado el mes de noviembre al sector oleícola, centrándose en los paisajes de olivos y el aceite de oliva virgen extra, informa el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en un comunicado.

Entre las actividades programadas, destaca el primer Mercat de l'Oli Nou, impulsado por la Conselleria, que se celebrará del 21 al 23 de noviembre en la plaza Catalunya y en el que medio centenar de productores de 21 comarcas llevarán sus aceites de oliva virgen extra de primera prensada.

La propuesta incluye talleres de cocina, catas guiadas, actividades gastronómicas y venta directa, con el objetivo de "acercar la cultura del aceite de oliva virgen extra a la ciudadanía", así como de dar visibilidad al sector oleícola catalán y reivindicar el producto local.