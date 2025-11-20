Agro.- Catalunya triplica en una década la superficie de viña ecológica, que alcanza el 61%

Archivo - El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicado que Catalunya ha triplicado en los últimos 10 años la superficie de viña ecológica, que ha pasado de 11.706 a 33.790 hectáreas, lo que representa un aumento del 21% al 61% del total de viña del territorio.

Lo ha dicho en su intervención en el Simposi de la Vinya i Enologia Ecològica, celebrado en el Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès (Barcelona), informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

En paralelo, el número de bodegas ecológicas ha crecido de 169 (33%) a 413 (66%), siendo el Alt Penedès la comarca en cabeza, con 195 instalaciones ecológicas, seguida de El Priorat (Tarragona), con 63 bodegas, y Terra Alta (Tarragona), con 33.

Ante este crecimiento, Ordeig ha subrayado que el objetivo actual es "encontrar la manera de asentar todas estas hectáreas, dando respuesta a los retos a los que se enfrenta la viticultura ecológica", tanto los derivados del cambio climático como los de elaboración o comercialización.

A escala estatal, de las 164.860 hectáreas de viña ecológica, Catalunya cuenta con un 20,81% del total, solo superada por Castilla-la Mancha, con 68.547 hectáreas (41,57%), según datos de 2024.