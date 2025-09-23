Celler Abadal, primer elaborador europeo en recibir el sello Fire Wine impulsado por CTFC

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) y el Celler Abadal han firmado este martes el "primer contrato" de colaboración en el marco de la iniciativa Fire Wine del proyecto Fire Res, que certifica a nivel europeo el valor añadido que aportan a los productores comprometidos con la gestión del territorio para la prevención de incendios forestales.

De esta forma, el Celler Abadal será "el primero de Europa" en incorporar el sello distintivo Fire Wine Resilient Landscape en sus vinos, informa CTFC y Abadal en un comunicado.

Con la incorporación del sello, los consumidores podrán identificar los productos procedentes de cultivos que hacen "una aportación determinante" a la configuración de unos paisajes mosaico más resilientes y preparados por hacer frente al riesgo de los grandes incendios forestales" en un contexto de emergencia climática y calentamiento global.

En el acto de firma, que ha tenido lugar en los viñedos del Celler Abadal, han participado el director del CTFC, Antoni Trasobares; el propietario y el enólogo de Abadal, Ramon Roqueta y Miquel Palau, respectivamente, acompañados de las coordinadoras de la iniciativa Fire Wine, Elena Górriz y Soazig Darnay.

Todos ellos han coincidido en destacar la importancia de la iniciativa "liderada desde Catalunya y de alcance europeo", en el camino hacia un nuevo paradigma en torno a la cultura del riesgo y gestión territorial que dé respuesta a la nueva realidad climática.