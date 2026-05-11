Agro.- Coca-Cola considera su planta en Martorelles (Barcelona) ejemplo de arraigo en Catalunya

Imagen de la celebración de los 20 años de la planta de Coca-Cola en Barcelona - COCA-COLA

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Coca-Cola considera la planta que opera la compañía entre Martorelles y Montornès del Vallès (Barcelona) desde hace 20 años como un motor estratégico para la industria catalana, así como un motor industrial y reflejo del arraigo de la compañía con el territorio.

En este sentido, el director comercial del área este de la empresa, José Antonio Gómez, ha destacado que cumplir dos décadas en Catalunya significa conmemorar dos décadas de crecimiento compartido con Catalunya: "Esta planta no es solo un motor industrial sino el reflejo de nuestro profundo arraigo y compromiso con el desarrollo económico, social y medioambiental del territorio".

"Es un orgullo liderar, desde Catalunya, proyectos de innovación para toda Europa, y miramos al futuro con la convicción de seguir contribuyendo a la prosperidad y competitividad del territorio", ha añadido.

En términos de inversión, la planta, con 500.000 metros cuadrados, más de 130.000 de ellos construidos, y una plantilla de 350 empleados, acumula una inversión de más de 73 millones de euros desde 2019.

IMPACTO EN CATALUNYA

La actividad de Coca-Cola en Catalunya aporta 1.003 millones de euros de valor añadido a la economía, lo que representa un 0,33% del Producto Interior Bruto (PIB), según los datos del 'Estudio de Impacto Socioeconómico' elaborado por la consultora internacional Steward Redqueen publicado por la compañía.

El informe también destaca la generación de 15.600 puestos de trabajo además de una cadena de valor que apoya a más de 45.000 clientes.