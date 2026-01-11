Agro.- Los cortes en la AP-7, la C-38 y ante el Port de Tarragona seguirán durante la noche

Agricultores y ganaderos cortan la AP-7 con tractores este fin de semana - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los cortes iniciados esta semana por los agricultores en la AP-7 en Pontós (Girona), en la C-38 a su paso por el Coll d'Ares, también en Girona (sólo restringen el paso de camiones), y en el acceso al Port de Tarragona seguirán durante la noche del domingo al lunes.

Así se ha decidido en asambleas tras la reunión de este domingo por la tarde en Bàscara (Girona) entre el sector y el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, pese a que él les ha prometido una reunión esta próxima semana para hacer "frente común" ante el acuerdo UE-Mercosur, aunque les ha pedido levantar estos bloqueos.

Poco antes de las 21.30, los agricultores que siguen cortando la C-16 en Olvan (Barcelona) aún no habían anunciado su decisión.