Agro.- Damm celebra su 150 aniversario con actividades durante todo el año

Fachada de la Antigua Fábrica Damm con la celebración del 150 aniversario de la cervecera. - DAMM

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cervecera Damm ha iniciado la celebración de su 150 aniversario, que se concretará en un "amplio programa de actividades que se desarrollará a lo largo de todo el año y llevará la celebración a distintos puntos del territorio", informa en un comunicado este miércoles.

Con motivo de la celebración, Damm ha creado un logotipo conmemorativo, que estará presente en los actos relacionados con el aniversario, algunos de los espacios de la empresa y el 'packaging' de Estrella Damm.

Asimismo, la cervecera lanzará una nueva cerveza de larga guarda, "intensa y equilibrada", que ha bautizado como 'Bohemia', en referencia al nombre original de la Antigua Fábrica Damm de Barcelona.

Entre los eventos de celebración se encuentra un concierto en el Parc del Fòrum de Barcelona en mayo, así como un ciclo de 50 conciertos en salas emblemáticas de Catalunya, Baleares, Castellón y Andorra entre septiembre y octubre.

Además, la Antigua Fábrica Damm contará con una programación especial y eventos como la inauguración del Espacio Inmersivo, "que nace con el objetivo de seguir impulsando la cultura cervecera y ofrecer una experiencia única en torno a la historia y la marca".