Agro.- Damm, incluida en el ranking mundial de las 100 empresas que más contribuyen a la innovación

De izquierda a derecha, Marco Marinucci, consejero delegado de Mind the Bridge; Jordi Torrent, responsable de innovación abierta de Damm; y Laura Gil, directora de negocio digital y datos de Damm. - DAMN

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Damm ha sido incluida en el ránking global de las 100 corporaciones que más promueven la innovación abierta, elaborado por la International Chamber of Commerce (ICC) y la plataforma global de innovación Mind the Bridge, durante la celebración de los Corporate Startup Stars Awards 2025, celebrados este miércoles en París.

La directora de negocio digital y datos de Damm, Laura Gil, ha destacado que "hoy, ningún reto puede resolverse de manera aislada", por lo que la empresa apuesta por colaborar con otros agentes del ecosistema para combinar el conocimiento y la creatividad, según explica la compañía en un comunicado este miércoles.

La compañía también ha recibido una mención especial del jurado por su programa LAB1876 Talent, un programa interno que permite a los equipos de Damn proponer y desarrollar soluciones que, más adelante, pueden aplicarse en el negocio, lo que ha llevado a la empresa a colaborar con universidades, startups y otros actores.

"LAB1876 Talent demuestra que cuando se da espacio al talento interno, surgen ideas que ayudan a evolucionar nuestra forma de trabajar y a transformar el futuro de la compañía y del sector", ha valorado el responsable de innovación abierta de Damm, Jordi Torrent.

Durante el acto, el miembro del jurado y exintegrante del Executive Board de la ICC, Candace Johnson, ha destacado que "estos premios ponen de manifiesto no solo la mentalidad creativa de corporaciones y startups, sino también cómo son capaces de canalizar esa creatividad para impulsar cambios significativos mediante el desarrollo de ecosistemas de innovación inclusivos y de gran impacto".