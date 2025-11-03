Agro.- La Diputación de Barcelona invierte 90.000 euros en el Viver de Cellers del Penedès

El diputado provincial, Sergi Vallès, y el presidente de la DO Penedès, Joan Huguet, junto a otros representantes - DO PENDÈS

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha invertido 90.000 euros en el Viver de Cellers del Penedès para incrementar su capacidad y mejorar su maquinaria, según ha informado la denominación de origen (DO) Penedès en un comunicado.

El diputado provincial, Sergi Vallès, y el presidente de la DO Penedès, Joan Huguet, han visitado este lunes las instalaciones de Vilafranca del Penedès (Barcelona) para conocer de primera mano las últimas inversiones de la Diputación de Barcelona.

El presupuesto ha servido para adquirir una carretilla elevadora y más depósitos de inox destinados a la vinificación, ampliando así la capacidad del vivero en 16.800 litros, hasta llegar a los 44.800 litros.

Vallès ha afirmado que "hay que estar junto a los emprendedores del territorio, especialmente en el sector vitivinícola, ya que la viña y el vino forman parte del patrimonio y la cultura del Penedès".

Por su parte, Huguet ha agradecido la visita a Vallès y ha reivindicado el importante papel que el vivero desempeña en el tejido vinícola: "Proyectos como este ponen de relieve la riqueza y la pluralidad del Penedès".